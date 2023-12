Due donne investite ieri pomeriggio a Domodossola

Due donne sono state investite ieri pomeriggio in centro a Domodossola mentre attraversavano sulle strisce pedonali in corso F.lli Di Dio. Una delle due donne ha battuto il capo, l'altra una spalla. Intervenuta sul posto la medica del 118. Le condizioni non sono apparse gravi ma il medico ha disposto comunque il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha rilevato l'incidente e i carabinieri di Domodossola per deviare le auto. Il traffico sul corso, dal semaforo a salire, è stato infatti interrotto per consentire le operazioni di soccorso.