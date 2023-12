A Re si celebra Santa Barbara

Gli Artiglieri da montagna dell'Ossola si preparano per un evento significativo in occasione della festa della patrona, Santa Barbara. La cerimonia avrà luogo domenica 3 dicembre al suggestivo Santuario della Madonna del Sangue di Re. L'inizio delle celebrazioni è fissato alle 16.00 con un ritrovo presso il monumento ai Caduti di Re, dove verrà effettuata la posa di un omaggio floreale in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita.

Alle 16.30 si terrà una messa speciale presso l'antica chiesa di San Maurizio, patrono delle Truppe Alpine, situata nel santuario. La cerimonia religiosa sarà dedicata a Santa Barbara, la patrona degli Artiglieri, e sarà accompagnata dalla lettura della Preghiera dell'Artigliere. L'invito è esteso a tutti coloro che hanno prestato servizio come Artiglieri o Genieri, affinché partecipino a questo momento di raccoglimento e di tributo. Si richiede agli ex-militari di indossare il copricapo distintivo della propria specialità, creando così un omogeneo e toccante tributo visivo.