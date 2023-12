In arrivo nuovi parcheggi destinati ai frontalieri

Grazie ad una revisione di un protocollo d'intesa del 2021 con le ferrovie il comune potrebbe avere a disposizione dei terreni delle ferrovie che sono inutilizzati, per creare nuovi parcheggi per i frontalieri. Le zone dove potrebbero sorgere i nuovi parcheggi sono quelle in via Piave. Si andrebbero così a creare nuovi posti auto in aggiunta ai 200 posti del parcheggio della Vigezzina.

Lo ha comunicato l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, rispondendo ad un interpellanza presentata dal Pd sulla questione dei parcheggi dei frontalieri. Sull'interpellanza,oltre all'assessore Falciola è intervenuto anche il sindaco il quale ha rilevato che in un recente incontro con l'agenzia della mobilità Piemontese, le Bls e i sindacati svizzeri è emerso che molti frontalieri che parcheggiano a Domodossola, non sono di Domodossola, ma provengono da altre località e anche dal lago.

L'auspicio del sindaco è che vi sia un maggior uso del parcheggio Metropark di Piazza Matteotti. “Mi è capitato di fare un giro nel parcheggio – ha detto il sindaco Pizzi – e di notare un centinaio di posti liberi”. Il sindaco ha rilevato come un abbonamento al parcheggio Metropark non sia una spesa ingente e costi 30 euro al mese.

Giacomello rispondendo ad una richiesta contenuta nell'interpellanza circa gli accordi tra Italia e Svizzera, in eguito alle disposizioni di una legge del 2023, ha detto che entrerà in vigore nel 2024 sarà in base al flusso dei frontalieri con decorrenza dal 2025 fino al 2033 ed è prevista comunque la garanzia di un fondo annuo di 89 milioni di euro, che consente ai comuni di mantenere un ristorno pari a quello del 2019.