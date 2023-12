Seggiovia bloccata e soccorritori in azione: esercitazione a Domobianca365

Sabato, presso la stazione sciistica di Domobianca365, è stata effettuata dagli uomini del Soccorso Alpino civile della X Delegazione Valdossola, un’esercitazione di scarico impianti in modalità congiunta con gli impiantisti, per applicare le diverse tecniche di intervento utilizzate in caso di blocco della linea.



Il simulato è stato preparato nel modo più simile alla realtà, caricando la linea di ipotetici sciatori bloccati sulla seggiovia.

Hanno partecipato Soccorso Alpino X Delegazione insieme a Sagf di Domodossola e Soccorso Piste di Domobianca.