A Druogno arriva "La stella di Natale", con tanti eventi per i più piccoli

Una fiaba per sognare e tanti appuntamenti per bambini: a Druogno arriva la rassegna “La stella di Natale”.

Si inizia martedì 5 dicembre alle 16.00, con una lettura animata della fiaba “La stella di Natale”. Nel corso del pomeriggio i bambini, con l'aiuto degli animatori, potranno preparare la letterina da consegnare a Babbo Natale. Si prosegue lunedì 11 dicembre alle 16.00, con un pomeriggio di giochi in compagnia.

Giovedì 14 dicembre, sempre alle 16.00, un laboratorio di cucina per preparare dolci e dolcetti di Natale. Venerdì 15 dicembre alle 16.00 “Il circo sotto l'albero”: animazione sui trampoli con Sara Tortone di Circo Clap e merenda in piazza con dolci e cioccolata calda. Al termine di ogni evento, a offerta libera, merenda per tutti i bambini. Maggiori informazioni all'Ufficio Turistico di Druogno.