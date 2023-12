Gli chef del Formont ospitano l'associazione Parkinsoniani del Vco

L'atmosfera natalizia si fa ancora più speciale quando si condivide un pranzo delizioso con gli amici e i membri dell'Associazione Parkinsoniani del Vco. L'appuntamento è fissato per mercoledì 13 dicembre alle 12.30 al Formont di Villadossola. Gli chef esperti dell'istituto si preparano a deliziare i partecipanti con un menu natalizio straordinario. Il pranzo inizierà con un gustoso flan di zucca alla toma, seguito da un raffinato risotto all'arancia. Come piatto principale, medaglioni di maialino alle bacche di ginepro, accompagnati da rosti di patate che renderanno il pasto ancora più irresistibile. Per concludere in dolcezza, un tronchetto di Natale farà da degno epilogo al pranzo.

La condivisione di un pasto delizioso è un gesto simbolico che unisce le persone, specialmente in un periodo così significativo dell'anno. Per partecipare a questo evento sociale, è necessario effettuare le prenotazioni entro il 6 dicembre, contattando il numero 334 6884908.