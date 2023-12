Mattarella riceve l'Uncem al Quirinale: "Il presidente Borghi aveva ragione”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, guidata dal Presidente dell'Uncem, Marco Bussone. Con loro anche il senatore ossolano di Italia Viva Enrico Borghi che per anni è stato alla guida di Uncem e nel corso della sua carriera politica si è sempre battuto per le zone montane.

"Il Presidente della Repubblica oggi al Quirinale ha avuto l’amabilità di citare un discorso che ebbi modo di pronunciare a Rassa, in Valsesia, nel 2016, nel quale osservavo come il compito di curare le zone montane - prezioso anche per l’equilibrio dell’intero sistema nazionale - non poteva ricadere esclusivamente sulle spalle di coloro che vivono in quei territori" ha sottolineato Borghi.