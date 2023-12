Don Benoit a Vanzone incontrerà la comunità

Don Benoit Lovati, il missionario della diocesi di Novara che ha trascorso ben quattordici anni in Ciad, sarà ospite giovedì 7 dicembre della parrocchia di Vanzone dove incontrerà la comunità della Valle Anzasca. Don Benoit racconterà la sua esperienza e racconterà cosa è stato costruito in quel paese anche grazie al contributo dei fedeli anzaschini.

In particolare, illustrerà il centro nutrizionale realizzato in quel paese. L'appuntamento è alle 20.30 in chiesa a Vanzone. In Ciad don Benoit ha svolto attività pastorale e di evangelizzazione, occupandosi del catecumenato, della preparazione ai sacramenti, del catechismo di bambini e adulti. Inoltre, ha portato avanti azioni per lo sviluppo culturale, scolastico, sanitario della popolazione attraverso la costruzione di scuole e ambulatori medici, progetti per l’istruzione e l’alfabetizzazione.