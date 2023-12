Panza: ''Salvini porta tematica valichi alpini su tavoli Ue''

"Importante portare sui tavoli europei la tematica dei valichi alpini, per elaborare una strategia sinergica con tutti gli Stati membri e la Svizzera. È imprescindibile che si attui un piano di manutenzione e implementazione delle infrastrutture strategiche non solo per l’Italia, ma per tutta Europa, a partire dal Monte Bianco, dal Gran San Bernardo passando per il Sempione e il Brennero. La Lega come sempre porta questioni concrete in Europa, con proposte di buonsenso per trovare soluzioni nell’interesse dei cittadini tutti, a tutela di imprese, lavoratori e famiglie”.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.