Tennis tavolo: la penultima giornata non sorride alle formazioni domesi FOTO

I risultati dell'ultima giornata:

B2 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Trezzano 4-5

Passo falso per la formazione contro l'ultima in classifica che comunque dimostra di non meritare tale posizione, con il lorogiocatore di punta Sanvitale che batte tutti i nostri giocatori e un giovane in crescita che a spunta di misura sia con Rigotti Luca che con Berti Mirko. Per i nostri sono due punti di Kalem Amine e uno per Rigotti, ora la classifica si accorcia nelle parti basse.



C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Mokavit" - TT.Romagnano 1-5

Partita difficile contro i primi del girone e papabili vincitori del campionato, se poi aggiungiamo che la nostra formazione aveva Visconti Emmanuele assente e Cesaro Gianluca infortunato diventa quindi proibitiva. Bene la prestazione di Ceciliato Elio che segna il punto della bandiera, mentre Delai Mattia non riesce ad esprimersi

ai suoi soliti livelli. Squadra che passa al quarto posto in classifica per via degli altri risultati di giornata.



D1 regionale

TT.Ossola2000 "Ristorante Terminus" - TT.Novara 5-1

Convincente risultato dei nostri contro una formazione novarese da non sottovalutare e che ci porta ora al terzo posto. Molto bene Loforese Romeo e Cardino Leonardo che con due punti a testa garantiscono la vittoria finale, ma bene anche Daniele Stefano che ne vince una su due.



D2 regionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Baveno Lago Maggiore 2-4

Sconfitta di misura per la squadra che finora era al secondo posto in classifica, ora raggiunta proprio dai lacuali. Due punti per Vesci Federico che conferma il momento di forma mentre Pedroli Wladimir perde quasi a sorpresa i suoi due incontri.

Bene anche Bertagna Eugenio e Ricca Luigi che però non riescono a portare a casa uno dei sui incontri che potevano valere il pareggio.



TT.Ossola2000 "Mulino S.Giorgio" - TT.Romagnano 5-1

Ottima vittoria in chiave salvezza per la seconda formazione domese nel girone che ora supera proprio i sesiani in classifica. Bene Dossena Giuseppe e Martelletti Paolo autori di due punti a testa mentre Talato Valter vince una partita su due. Salvezza ancora da raggiungere ma importante comunque questo risultato in una eventuale situazione di parità finale.



D3 regionale

TT.Ossola2000 "DrinkGlu" - TT.Baveno Lago Maggiore 2-4

Seconda sconfitta di giornata contro l'altra formazione bavenese che punta alla promozione finale. Bene Erica Antorietti che segna i due punti per la nostra formazione, mentre rimangono a secco Vigna Michele e Grassi Cosimo, con quest'ultimo che sfiora una vittoria nell'ultima partita che poteva valere il pareggio.



TT.Ossola2000 "Giulini Rubinetterie" - TT.Novara 5-1

Risultato pesante ma che non rispecchia il valore espresso in campo, bravi gli avversari nei momenti clou ma i nostri ragazzidimostrano che stanno comunque migliorando. Punto della bandiera per Giulini Riccardo, mentre Lolli Giovanni e Poletti Emil restano a secco.



TT.Ossola2000 "Junior" - TT.Oleggio 2-4

Molto bene anche la seconda formazione giovanile nonostante la sconfitta. I giovani Grasso Samuel e Vittoni Loris ben si comportano ma ancora alto il divario con gli avversari, mentre Mocellini Federicoottiene due vittorie su due confermando la sua crescita tecnica.