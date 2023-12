Fuochi d'artificio sabato sera alla Piana

Uno spettacolo piromusicale in un anfiteatro innevato in quota: torna sabato 9 dicembre alla Piana di Vigezzo "Vette d'artificio" nell'edizione speciale dedicata al Natale. L'evento si svolgerà alle 18.30. Si salirà in cabinovia a partire dalle ore 16.00 dove si potrà attendere il tramonto in una magica atmosfera, che sarà scaldata con un bicchiere di vin brulé e una fetta di panettone. Alle 18.00 lo spettacolo piromusicale sulle note dei più celebri brani natalizi e al termine la discesa in funivia.