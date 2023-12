iniziati i Mercatini di Natale di Santa Maria FOTO

Il “Flash Christmas Mob” ha dato il via ai Mercatini di Santa Maria Maggiore. Tantissima gente in piazza per la serata inaugurale con musica, giocoleria, luci e fuoco, esibizioni aeree e volanti per un flash mob natalizio che ha coinvolto tutta Piazza Risorgimento.

Dalle ore 9.30 di oggi e per tre intere giornate sarà fruibile il lungo percorso che abbraccia tutto il centro storico del borgo: dopo la positiva esperienza delle passate edizioni, anche quest'anno infatti gli oltre 200 espositori popoleranno ogni via e piazza del paese, consentendo una visita molto piacevole e con spazi adatti ai grandi flussi di pubblico attesi.

Gli espositori compongono un mercatino che è tra i più apprezzati d'Italia proprio per la varietà e qualità delle proposte: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, per gli amanti dei sapori locali, i dieci chalet posizionati in Piazza Risorgimento, con le deliziose specialità realizzate con cura e passione in queste terre tra monti e laghi, che si aggiungono ai produttori presenti lungo il percorso. In più, gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche, gli amatissimi Corni delle Alpi, i laboratori per i più piccoli e la Casa di Babbo Natale.