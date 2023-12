Tutela del suolo: un convegno per i cent'anni della Legge Serpieri

Per celebrare i cent'anni della Legge Serpieri, la prima norma organica varata a difesa del suolo e tuttora in vigore, Provincia del Vco, Arma dei carabinieri, Ordine dei ceologi e Ordine dei dottori agronomi e forestali del Vco promuovono un convegno al quale parteciperanno tutti i partner istituzionali più coinvolti nel monitoraggio e gestione del vincolo idrogeologico.

Sarà l'occasione per confrontarsi e discutere, partendo proprio dalla legge Serpieri, la prima norma organica a difesa del suolo che è tuttora in vigore e quanto mai attuale. Il convegno si svolgerà lunedì 18 dicembre dalle 9 alle 12 nella sala Ravasio della sede della Provincia.

Dopo i saluti del presidente della Provincia Alessandro Lana, del direttore generale della direzione dell’Economia Montana e delle Foreste Masaf Alessandra Stefani, del consigliere nazionale dell' Ordine dei geologi Giovanni Capulli e del presidente dell’Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Novara e del V.C.O. Fabrizio Butté. Interverrano poi il tenente colonnello Giuseppe Laghezza, comandante Gruppo carabinieri forestale del Vco che parlerà di dissesto idrogeologico e del ruolo dell’Arma dei carabinieri in Provincia.

Il geologo Italo Isoli in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi del Piemonte dibatterà invece sul vincolo Idrogeologico quale tutela del territorio. A seguire è previsto l'intervento di Andrea De Zordi della Provincia del Vco che illustrerà lo stato attuale dei boschi della provincia e dei relativi vincoli. Guido Locatelli di Silva Piemonte porterà esempi di buone pratiche selvicolturali mentre Massimo Mattioli, dottore forestale, parlerà degli interventi eseguiti in provincia in applicazione della Legge Serpieri. Moderatore del convegno sarà il tenente colonnello Giuseppe Laghezza, comandante del Gruppo carabinieri forestale del Vco.

La partecipazione all’evento formativo da diritto ad acquisire crediti formativi per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali e l'evento è in fase di validazione ai fini del riconoscimento dei crediti Apc da parte dell’ordine dei geologi del Piemonte.