Ossola e il lago Maggiore penalizzati per i lavori sulla tratta ferroviaria per Milano

Brutta sorpresa con il nuovo orario ferroviario invernale: da lunedì 11 dicembre raggiungere il capoluogo lombardo in treno dall'Ossola e dal lago Maggiore risulta praticamente impossibile dalle ore 10 alle ore 15. A causa di lavori programmati sulla rete ferroviaria in prossimità di Arona, infatti, la circolazione risulta sospesa proprio nella fascia oraria di maggior utilizzo da parte anche degli studenti che rientrano da scuola.

Soppressi treni Intercity, soppressi treni delle ferrovie Trenord: per andare a Milano da Domodossola, ad esempio, c'è un vuoto tra l'Eurocity delle 9.17 e il primo regionale delle 12.10, che in realtà prevede da Domodossola ad Arona un autobus sostitutivo e poi ad Arona il regionale Trenord fino a Rho Fiera. Da qui il regionale veloce per Milano: durata totale del viaggio tre ore e trentacinque minuti. Il successivo viaggio possibile per Milano è quello con treno delle 12.45 da Domodossola a Novara, e poi cambio per Milano (durata tre ore).

Insomma, una vera odissea. La circolazione ritorna poi regolare con il primo treno diretto di Trenord in partenza da Domodossola alle ore 14.56. Che qualcosa non quadrasse l'avevamo d'altronde segnalato nel nostro articolo del 22 novembre scorso (LINK) quando lamentavamo il fatto che fosse impossibile acquistare i biglietti per i treni diretti a Milano dopo il 10 dicembre, e di conseguenza programmare gli eventuali viaggi con i treni dell'alta velocità, soprattutto in previsione delle imminenti festività.

Con l'entrata in vigore dell'orario invernale dunque l'amara sorpresa, che penalizza chi viaggia verso Milano ma anche chi si muove lungo la tratta, studenti compresi. Enormi sono infatti i disagi anche per gli studenti che si recano quotidianamente a Stresa, in particolar modo all'istituto Alberghiero Maggia, e che provengono anche da località piuttosto lontane come Sesto Calende o altre cittadine sulla direttrice verso Milano. Il preside dell'Istituto, Fiorenzo Ferrari, è intervenuto proprio oggi sulla questione inviando anche una circolare a famiglie e studenti: "Stiamo intervenendo a tutti i livelli per ottenere il ripristino delle linee dei treni. Inizialmente i lavori sulla linea dovevano concludersi alle 13, ma la conclusione dei lavori è stata posticipata alle 15 e di conseguenza Trenitalia ha soppresso tutti i treni in quella fascia oraria. Ciò sta provocando gravi disagi agli studenti e al personale e pertanto interverremo in tutte le opportune sedi affinché sia garantito il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi del Maggia".

L'autobus sostitutivo per Arona, infatti, parte da Stresa alle 13, orario poco compatibile con quello della scuola. Sulla questione è intervenuto nei giorni scorsi anche il "Gruppo per Stresa" che lamentava disagi per la situazione: "Ai tre treni Eurocity che non fermeranno più a Stresa - dicono - si aggiunge una biglietteria ormai chiusa e lo stato di degrado totale in cui versa la nostra stazione, vedasi il sottopasso e altre situazioni di discutibile sicurezza".