Disagi per chi deve andare in treno a Milano a dicembre: non c'è ancora l'orario Trenord

Forti disagi per chi deve programmare un viaggio in treno sulla tratta da Domodossola a Milano e viceversa a partire dal 10 dicembre: sul sito ufficiale di Trenitalia infatti compaiono in orario solo gli Eurocity dalla Svizzera e i treni di Trenitalia per Novara. Dei treni diretti Trenord, che quotidianamente percorrono la tratta da Domodossola a Milano, non c'è traccia.

Anche in stazione a Domodossola, in biglietteria, gli addetti alzano le mani: nemmeno a loro risulterebbero treni Trenord dal periodo indicato. Se a ciò si aggiunge il fatto che in mattinata sono previsti solo due treni Eurocity da Domodossola per Milano, uno alle 10.17 e l'altro alle 13.17, si capisce che la preoccupazione e soprattutto il disagio subìto da chi deve viaggiare verso il capoluogo lombardo è grande. La problematica, peraltro, è di non poco conto se consideriamo anche che siamo nell'imminenza della data. Il problema sarebbe riconducibile alla programmazione dell'orario invernale di Trenord, che entrerà in vigore ufficialmente il 10 dicembre.

"Ad oggi - dicono da Trenord in risposta agli utenti - non è ancora possibile effettuare acquisti per date successive all'entrata in vigore dell'orario invernale. La data di pubblicazione dell'orario, e la conseguente vendita dei titoli di viaggio è soggetta a variazioni, poiché lo stesso necessita dapprima di essere condiviso e approvato in concerto con l'Ente regolatore (Regione Lombardia) e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria (RFI e Ferrovie Nord). Mentre si attende dunque che l'iter di condivisione del nuovo orario faccia il suo corso, gli utenti si trovano impossibilitati a programmare i propri viaggi, e in particolar modo ad acquistare i biglietti per i treni dell'Alta Velocità i cui prezzi, con l'approssimarsi delle festività natalizie, sono soggetti ad aumento continuo dei prezzi e a calo della disponibilità".