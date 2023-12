Grande attesa per i saldi invernali: in Piemonte al via il 5 gennaio

Come ogni anno, dopo l’appuntamento più atteso dopo le feste natalizie sono senza dubbio i saldi invernali. Per quanto riguarda la regione Piemonte, la fatidica data è quella del 5 gennaio 2024, per una durata totale di otto settimane, secondo quanto previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, e che ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999.

Secondo tale accordo, la durata dei saldi è pari a otto settimane, non necessariamente continuative, a partire dalla data stabilita. Dal 5 gennaio, dunque, ogni comune ha la possibilità di definire la scansione temporale di queste settimane, e gli esercenti saranno quindi vincolati a rispettare tale calendario. Infine, i commercianti sono tenuti a rispettare il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti ai saldi invernali.