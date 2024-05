Diffusioni teatrali debutta questo weekend

Debutta questo fine settimana a Vogogna e Varzo "Diffusioni teatrali", il festival promosso dalla Compagniadellozio con in cartellone ben quattordici spettacoli: sette sono in programma al teatro l'Alveare a Varzo e sette a Vogogna, tutti al castello tranne il primo che si terrà a Palazzo Pretorio. E proprio qui, a Palazzo Pretorio, si terrà lo spettacolo che darà il via alla rassegna: alle ore 21 andrà infatti in scena "L'inquietante caso del dottor Dzeco e del dottor Brai". Si tratta di una commedia demenziale, scritta da e con Matteo Morigi, oltre a Matteo MInetti, Matteo Chippari.

L'opera racconta del dottor Dzeko, uno psicologo maldestro che rende i suoi pazienti dopo le sedute ancora più depressi. Il signor Brai, uno degli industriali più famosi e potenti al mondo, richiede il suo aiuto e nel frattempo un misterioso assassino inizia a mietere vittime che solo in apparenza non hanno nulla a che fare l’una con l’altra. Tra segreti inconfessabili, passioni per carcadé e scene demenziali i due cercheranno di far luce su un caso inquietante.

Ancora scritto da Matteo Morigi l'opera in programma per domenica 5 maggio: l'appuntamento è a Varzo, presso il teatro l'Alveare, con "Donne e bambini, storie della seconda guerra mondiale". “Diffusioni teatrali” è organizzato in collaborazione con la Pro Loco della Valle Divedro e il sostegno economico della Fondazione Comunitaria del Vco, il Comune di Varzo, l'Associazione Culturale Ossola Inferiore e dalla ditta Beltrami Felice.

Il biglietto per ogni spettacolo ha un costo di 15 euro, ridotto a 12.60 se acquistato on line su www.ticketsms.it Riduzioni sono previste per i ragazzi sotto i 18 anni. Sono inoltre disponibili abbonamenti a costi ridotti per quattro e sette serate.