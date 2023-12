Come funzionano i router 4G e 5G

Le linee Internet fisse non hanno ancora coperto il 100% del territorio italiano, creando disagi a coloro che non sono ancora stati raggiunti da connessioni come la fibra ottica e l'ADSL. Esiste, fortunatamente, una valida soluzione: i router LTE e 5G, i quali sono dei veri e propri modem dotati di connettività WiFi, che invece di essere collegati a una linea cablata operano con le stesse schede SIM usate per gli smartphone. Le prestazioni sono di ottimo livello se ci si trova in una zona ben coperta, rendendo possibile lavorare, guardare contenuti video in alta definizione e giocare con le slot online.

Quali modelli sono disponibili?

Sono presenti in commercio modelli di diversa tipologia. Innanzitutto, distinguiamo i veri e propri router e i prodotti che vengono comunemente definiti "saponette". I primi possono supportare la connessione di decine di altri dispositivi, risultando ideali per soddisfare il fabbisogno familiare e per gestire la smart home. Le saponette, estremamente compatte, sono pensate prevalentemente per un uso basilare, poiché possono essere collegate a pochi device. Anche per quanto riguarda la ricezione vi sono importanti differenze tra le due tipologie: i router 4G e 5G sono muniti di potenti antenne, mentre le saponette sono realizzate per connettersi a dispositivi che si trovano nelle vicinanze. Si trovano in commercio, inoltre, dei prodotti provvisti di batteria, molto utili qualora vi siano problemi con l'elettricità o nel caso in cui non si disponga di una presa di corrente.



Quali sono i loro punti di forza?

I modem con SIM delle ultime generazioni sono compatibili con le connettività 4G e 5G. Ciò significa che, in caso di buon posizionamento verso i ripetitori, sarà possibile navigare a velocità elevate, garantendo la connessione anche dove non arrivano le reti cablate, con prestazioni paragonabili, sia in download sia in upload, a quelle di una linea fissa di tipo FTTC. Si tratta, quindi, di una perfetta alternativa per tutti coloro che non hanno la possibilità di optare per una linea cablata e che desiderano utilizzare appieno la rete, come ad esempio per effettuare puntate sul casinò Italia di Betfair, per fare streaming e per gestire gli impianti di domotica. Altro vantaggio dei router con SIM è dato dalla possibilità di spostare il dispositivo proprio dove si desidera, in vacanza come in ufficio: tutto ciò che occorre è un buon segnale. E infine, l'utente può cambiare la SIM in ogni momento, magari affidandosi a un paio di schede di operatori diversi per sopperire a eventuali disservizi.



Quali sono gli svantaggi rispetto a un router tradizionale?

Gli svantaggi sono legati principalmente alla minore stabilità dei segnali della rete mobile e dalla bassa disponibilità di abbonamenti che consentono di usufruire di traffico illimitato, come invece avviene con le reti fisse come fibra e ADSL. Altro svantaggio è relativo al ping: raramente le reti LTE e 5G hanno una risposta bassa come quella di una fibra ottica, che nei casi di FTTH può attestarsi a zero, per cui i gamer difficilmente potranno ottenere la stessa reattività.