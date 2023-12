Nel Vco dieci nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica

Lunedì 18 dicembre alle ore 11.30, nella sala di Rappresentanza della Prefettura, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi di Onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. L'onorificenza viene conferita dal Presidente della Repubblica, ed è il riconoscimento verso tutti quei cittadini che hanno ben operato nei confronti della Patria e della propria comunità con il loro comportamento, con il proprio lavoro, con l'impegno e con la propria vita.

Per il Comune di Verbania sono insigniti del titolo di Cavaliere:

- Francesco Cotti, classe 1966, è un da lungo tempo impegnato in diverse Cooperative Sociali. Dal 1987 al 1993 svolge attività di volontariato come autista di emergenza per la Croce Verde e in questa veste partecipa ad una missione di consegna di farmaci in Bosnia durante la guerra dei Balcani. A partire dal 1990 diventa volontario nella squadra comunale AIB e Protezione Civile di Verbania e presta servizio ad Alessandria durante l’alluvione del 1994. Dal 2006 è socio fondatore dell’Associazione Nucleo Specializzato nella Tempestiva Attivazione nei Rischi del Territorio — S.T.A.R.T. - istituita presso il Presidio di Protezione Civile di Fondotoce. Dal 2011 è componente del Consiglio Direttivo del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola. Dal 2014 è componente nella funzione logistica del modulo TAST (Technical Assistance Support Team), squadra della Protezione Civile - Regione Piemonte/Unione Europea specializzata nelle missioni internazionali. Dal luglio 2020 ricopre la carica di Presidente del Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile del Verbano-Cusio-Ossola.

- Il Luogotenente C. S. Riccardo Favrello, classe 1963, ricopre dal 1° aprile 2000 la carica di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri del Verbano-Cusio-Ossola. La sua carriera inizia nel 1991. Presta sevizio a Verbania, dapprima presso la locale Stazione e successivamente, dal 1997 presso il Nucleo investigativo del Comando Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. Il Luogotenente Favrello si è distinto nel corso della sua lunga e onorata carriera in operazioni di emergenza di protezione civile che hanno colpito questo territorio negli anni duemila.

- Maresciallo Maggiore in quiescenza Giancarlo Nappini, classe 1944, dal 1978 al 1992 in qualità di Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri presso la Compagnia di Verbania, ricopre molteplici incarichi di responsabilità, tra cui il comando della squadra di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Omegna, il comando della Stazione CC di Omegna nonché, in qualità di Maresciallo, il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. Dal 1990 al 2018 ha svolto attività sociali presso la Parrocchia Maria Immacolata e San Bernardino di Verbania sia con iniziative di carattere religioso che con attività di promozione e sostegno della gioventù locale. Si sottolinea il suo impegno a favore dei giovani, in particolare per quelli residenti nel Quartiere Sant'Anna, dove ha costituito e organizzato il gruppo sportivo rivolto ad adolescenti e giovanissimi. È un membro permanente del Consiglio Economico Pastorale delle Parrocchie di Santa Maria Immacolata e San Bernardino. Il Maresciallo Maggiore Nappini ricopre, infine, un ruolo fondamentale nel Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui ora è Vicepresidente.

- Luogotenente Simone Reale, classe 1970 è verbanese di nascita. Appena maggiorenne viene assegnato alla Stazione dei Carabinieri di Parma e successivamente, a seguito della partecipazione ai corsi per allievi sottufficiali, viene trasferito alla Stazione dei Carabinieri del Duomo di Milano. Nel 1999 viene trasferito alla Stazione di Luino e ad Omegna. Successivamente nel 2012 viene assegnato al Comando Provinciale dei Carabinieri del Verbano-Cusio-Ossola, dapprima al Nucleo Investigativo e due anni dopo alla Sezione Amministrativa ove attualmente presta servizio. Il Luogotenente si è particolarmente distinto nei confronti della popolazione durante l'emergenza per gli eventi climatici occorsi nei primi anni duemila, che hanno interessato in particolare la zona del Cusio, ove prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Omegna.

- Fabrizio Sottocornola, classe 1966 è impiegato presso i locali uffici giudiziari della Asl Vco. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto nel Comune di Verbania la carica di Assessore alla Disabilità, Pari Opportunità e Servizi Demografici, prestando particolare attenzione ai diritti e alle esigenze dei disabili. Ha seguito numerosi progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici ma anche nelle spiagge, alle fermate degli autobus o ancora nei parchi pubblici.

Per il Comune di Domodossola sono insigniti del titolo di Cavaliere:

- Luogotenente Giovanni Vano, classe 1971 inizia la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri nella Sezione Vigilanza del Nucleo Scorte a Roma. Dal 1993 al 1997 viene assegnato a più Compagnie di Allievi Ufficiali, tra cui quelle di Velletri, Vicenza e Fossano sino a prendere servizio a Domodossola, dapprima quale sottufficiale e successivamente dal 1° aprile 2010 come Comandante di Stazione. Il Luogotenente si è distinto per il soccorso alle popolazioni piemontesi colpite dall’alluvione del settembre-novembre 2000 e per l’opera prestata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

- Maria Viarana, classe 1923, è stata la prima donna di Domodossola ad aver conseguito la patente di spedizioniere doganale. È stata impiegata fino al 1979 come corrispondente di lingua francese presso una ditta di spedizioni locale. Neo centenaria, da sempre impegnata nel sociale gode di ottima reputazione nella collettività ossolana per le attività assistenziali a favore delle fasce sociali più deboli e bisognose e per il suo impegno al Centro di Ascolto Parrocchiale della Caritas. Nel 2006 il Comune di Domodossola, infatti, ha conferito alla sig.ra Viarana il premio di “Domese dell’anno” come segno di riconoscenza e gratitudine per le attività di volontariato assistenziale svolte dalla stessa. La sig.ra Maria Viarana ha viaggiato più volte nel sudest asiatico e nel continente australiano per affermare l'emancipazione e l'indipendenza femminile.

Insigniti di altri Comuni:

Comune di Druogno: Luogotenente Roberto Piras, classe 1964. Assegnato alla Stazione di Treviso, viene poi trasferito a Velletri, Firenze, Santa Maria Maggiore, Torino Po Vanchilia e successivamente al Nucleo Radiomobile Carabinieri di Torino. Presta quindi servizio al Comando Stazione Carabinieri di Crevoladossola mentre attualmente presta servizio in qualità di Comandante di Compagnia al Nucleo Comando della Compagnia dei Carabinieri di Domodossola. Il Luogotenente si è distinto in particolare in occasione delle molteplici emergenze idrogeologiche che hanno interessato il Verbano-Cusio-Ossola.

Comune di Crodo: Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza Adolfo Prosdocimi, classe 1962. Ha prestato servizio presso il Commissariato di Domodossola — Settore Polizia di Frontiera come operatore di frontiera e successivamente come addetto alla squadra anticrimine. È stato poi assegnato alla Questura di Brescia, dove ha prestato servizio in qualità di addetto alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Brescia e, in seguito, come operatore di Squadra Volante presso l’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico. Dal 1997 è in servizio presso la Questura del Verbano-Cusio-Ossola, alla Divisione InvestigazioniGenerali Operazioni Speciali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali medaglie e diplomi di benemerenza per le molteplici attività svolte in carriera.

Comunedi Baceno: Lorenzo Bosisio, classe 1948. Meccanico specializzato Enel in quiescenza, è stato volontario a Baceno sia per la Croce Rossa Italiana che per i Vigili del Fuoco. Da circa trent'anni assolve alle funzioni di Consigliere della Pro Loco di Baceno.