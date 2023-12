Saie Cremazioni è la nuova acquisizione del Gruppo Altair

Gruppo Altair Funecap Italia comunica l’avvenuta acquisizione, ad opera della sub-Holding Altair Funeral, del 100% delle quote della società Saie Cremazioni srl.

Saie Cremazioni controlla la totalità di Misterbianco Cremazioni srl, società concessionaria del servizio di cremazioni nel Comune di Misterbianco (CT) e la gestione del crematorio di Verbania, che sarà oggetto nel 2024 di un importante intervento di adeguamento tecnico e strutturale.

Nell’operazione sono comprese anche le concessioni per la progettazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti di cremazione a Città Sant’Angelo (PE) e Faggiano (TA) oltre ad una nutrita serie di iniziative di Partenariato Pubblico Privato su tutto il territorio nazionale, che verranno portate avanti nei prossimi anni in collaborazione con il dott. Mario Ballerini e con la società da lui fondata e presieduta, Saie Spa.

Con questa acquisizione Altair Funeral consolida la sua leadership nel settore a livello nazionale: 25 impianti di cremazione operativi in concessione, 8 contratti di concessione sottoscritti per la progettazione, costruzione e gestione di nuovi crematori in Italia, 5 impianti gestiti con contratti di conduzione. Saranno più di 90.000 le cremazioni effettuate dalla rete di crematori di Altair Funeral nel 2023 con l’obiettivo di superare le 100.000 nel prossimo anno.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il perfezionamento di una operazione che abbiamo seguito e sviluppato per mesi - hanno affermato Paolo Zanghieri, presidente di Altair Funecap Italia e Michele Marinello, presidente di Altair Funeral - le nuove acquisizioni rafforzano ulteriormente la nostra rete di crematori e ci consentono di approdare nel sud Italia in realtà territoriali significative e dai grandi margini di sviluppo”.

Presente in 12 regioni e controllante anche la gestione di importanti sistemi Cimiteriali italiani fra i quali Brescia, Piacenza, Fiumicino, Sassari e Olbia, Altair Funeral continua a crescere. “Ringraziamo il dott. Mario Ballerini ed i suoi collaboratori per quanto fatto sino ad oggi nel settore delle cremazioni - hanno concluso i dirigenti del Gruppo Altair Funecap Italia - augurando loro nuovi successi nelle attività che con tanta professionalità seguono da anni”. Altair Funeral è stata assistita dallo Studio Biscozzi e Nobili di Milano.