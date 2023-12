Alberto Corsi, leggenda dello sci master, da' l'addio alle gare

"Avrei tanto voluto gareggiare da giovane, ma prima mi mancavano i soldi, poi gli impegni di lavoro non mi hanno permesso di dedicarmi all'attività agonistica e così, una volta andato in pensione a 65 anni, ho iniziato a fare ciò che mi sarebbe sempre piaciuto".

E in 25 anni di carriera Alberto Corsi, tra poco 92 anni, di successi ne ha collezionati: 22 titoli mondiali, 14 coppe del mondo e due argenti, 32 titoli italiani, 21 coppe Italia. Il tutto nella categoria "Master": una leggenda dello sci, che oggi ha deciso di chiudere la carriera.

"Lo scorso anno ho vinto tutti e tre i titoli mondiali - ci racconta - ma ora è giunto il momento di dire basta. Ho quasi 92 anni e anche se i riflessi sono ancora buoni devo stare attento. La mia famiglia ha insistito affinché smettessi, e ho deciso di assecondarli. Un infortunio potrebbe avere conseguenze troppo pesanti. quest'anno poi l'assenza di neve non mi avrebbe comunque permesso di allenarmi al meglio".

Anche se Alberto da' l'addio all'attività agonistica, non ha certo intenzione di smettere di sciare: "Sicuramente continuerò a coltivare la mia passione, ma da turista" dice. La sua è stata una vita interamente dedicata allo sci: è stato il primo maestro di sci della scuola di Macugnaga, lavorandovi tra il 1961 e il 1967, poi è stato direttore delle funivie di Macugnaga sino alla pensione, all'età appunto di 65 anni. Da quel momento il via alle gare, con tanti successi e una fama che gli ha permesso di diventare un esempio per molti, tanto che le riviste del settore gli stanno dedicando numerosi articoli.