Domani l'inaugurazione della mostra dedicata a Lorenzo Peretti

È in programma per sabato 25 maggio l’inaugurazione di “Lorenzo Peretti (1871 – 1953). Natura e mistero”, la nuova mostra allestita a Casa De Rodis a Domodossola e dedicata al pittore vigezzino Lorenzo Peretti.

L’esposizione indaga per la prima volta la figura e l’opera del meno conosciuto e più misterioso dei pittori vigezzini, inquadrandolo nel contesto del suo tempo. Sono esposte circa ottanta opere, che ripercorrono tutta la seppur breve carriera pittorica dell’artista – che ha dipinto solo per una dozzina di anni – che non ha mai esposto i propri dipinti quando era in vita e nel suo studio non faceva mai entrare nessuno. Tanto che la sua figura di colto intellettuale, pervaso di tensione religiosa, è stata spesso scambiata per quella di un alchimista in odore di stregoneria.

La mostra “Lorenzo Peretti (1871 – 1953). Natura e mistero” viene dunque inaugurata il 25 maggio alle 18.00, con una conferenza della curatrice Elena Pontiggia nella sala Falcioni, ex Cappella Mellerio. L’esposizione sarà poi aperta fino al 26 ottobre con i seguenti orari: venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. l’ingresso ha un costo di 5 euro per gli adulti, mentre è gratuito per i bambini e per gli studenti muniti di tesserino. È possibile organizzare visite guidate per le scolaresche, in settimana, solo su prenotazione.