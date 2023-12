Panza assicura: "Nessuna interruzione delle linee tra Domodossola e Briga"

Nelle scorse ore le ferrovie svizzere avevano annunciato una possibile sospensione delle linee Intercity e Interregionali tra Domodossola e Briga, a causa di una procedura di certificazione mancante da parte dell’autorità competente italiana. Ora, però, il responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Alessandro Panza assicura che i treni non si fermeranno.

“In riferimento alla possibile sospensione di collegamenti ferroviari Intercity e Interregionali tra Domodossola e Briga, dopo aver sentito il Mit tramite il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, possiamo dire che l’allarme lanciato dalle ferrovie svizzere può dirsi rientrato, in quanto non sussistono i presupposti”, afferma l’europarlamentare.

“La questione di fatto non si pone perché la proroga dei tempi dei termini per l'adeguamento normativo è stata posticipata al 31/12/2024 nel decreto Milleproroghe, il tema era noto e infatti già pronto alla risoluzione, non ci sono quindi limitazioni né per i treni svizzeri né tantomeno per i treni italiani. Ringrazio il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e l’On. Alberto Gusmeroli per il supporto tempestivo dimostrato nella questione”, conclude Panza.