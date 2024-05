Allenatori, molte conferme sulle panchine del Vco

Diverse conferme e un ritorno. In Prima Categoria il Gravellona San Pietro annuncia sulla sua pagina face book di aver riconfermato Daniele Agostini alla guida della prima squadra di Umberto Galli per la Juniores. I tocensi dunque ripartono dal tecnico che quest’anno ha guidato la squadra sino al quinto posto in classifica ma soprattutto sino alla finale di Coppa.

La Virtus Villa ha deciso di confermare Manolo Giampaolo, decisione che era già stata anticipata dopo l’ultima partita col Crodo.

Poco più a nord, a Ornavasso, i neri vedranno tornare Adolfo Fusè, che dopo una stagione a Omegna torna sulla panchina dell’Ornavassese dove era già stato due volte. Il tecnico di Villadossola, che conosce già bene l’ambiente, avrò come collaboratori Simone Fiocca e Giuseppe Oliveto, rispettivamente nelle vesti di preparatore tecnico e dei portieri.

In Seconda Categoria anche la Crevolese proseguirà la sua avventura con in panchina Maurizio Bertaccini.