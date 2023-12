Manca un documento del ministero dei Trasporti, dal 1 gennaio 2024 stop a 38 treni tra Briga e Domo

A causa di una procedura di certificazione mancante da parte dell’autorità competente italiana, dal 1° gennaio 2024 e fino a nuovo avviso alcuni treni delle FFS non possono più circolare sulla tratta Briga–Domodossola (I) e, di conseguenza, sono soppressi in entrambe le direzioni. Ciò significa che in totale verranno meno 38 collegamenti settimanali tra Briga e Domodossola su 316 totali. Non sono interessati i treni EC da e per Milano e Venezia, né i treni della BLS, che dispongono della necessaria omologazione italiana.

Conferma scritta necessaria a causa delle modifiche alle disposizioni antincendio

La causa di questo problema sono le disposizioni antincendio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano che dal 2024 si applicano anche al transito attraverso le gallerie ferroviarie di una certa lunghezza. La convenzione sul traffico di frontiera tra la Svizzera e l’Italia aveva finora escluso i treni interessati (Domino e CU IV) da questa disposizione. Poiché l’adeguamento della convenzione sul traffico di frontiera al quarto pacchetto ferroviario è in sospeso, l’omologazione di entrambi i tipi di veicoli per il transito tra Briga e Domodossola necessita una conferma scritta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano e delle relative autorità. Non appena verrà fornita tale conferma, le FFS ripristineranno l’esercizio. Le FFS sperano che ciò avvenga quanto prima e ringraziano le viaggiatrici e i viaggiatori per la comprensione. Inoltre, raccomandano di consultare l’orario nell’app Mobile FFS prima di ogni viaggio. In caso di domande è possibile rivolgersi al Contact Center FFS telefonando al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.).