Torna a Rumianca di Pieve Vergonte il tradizionale falò della Befana, anche quest’anno organizzato dal Comitato San Giovanni. Appuntamento per venerdì 5 gennaio: alle ore 20.30 il ritrovo in piazza San Marco, per poi iniziare alle 20.45 il giro del paese con campanacci e torce.

Alle 21.00, infine, l’attesissima accensione del falò della Befana. Durante la serata, cioccolata calda e vin brulè per tutti; per i più piccoli, invece, tante caramelle e una sorpresa finale.