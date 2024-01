Alla scoperta degli gnomi in Val Bognanco FOTO

"Sino al 6 gennaio sarà possibile ammirare gli gnomi, grandi e piccoli, che spuntano ai bordi delle vie, appesi alle grondaie, nascosti in giardino - dice Elisabetta Valentini, presidente della Pro Loco di Bognanco - è il nostro modo per celebrare, così come accade nel nord d'Europa, il nostro legame con la natura".

La Pro Loco ha proposto quest'anno, per la prima volta, l'iniziativa che ha riscosso immediato successo tra i cittadini: "Siamo molto felici per questa partecipazione da parte degli abitanti di tutte le frazioni – spiega Valentini - abbiamo organizzato una riunione in cui spiegare come realizzare gli gnomi e chiesto solo che venissero costruiti con materiali di riuso, riciclabili o naturali, poi ciascuno ha usato la propria fantasia".

Gli gnomi si possono ammirare lungo la provinciale da Domodossola a Graniga, e poi nelle frazioni di Boco, Pizzanco, Fonti. Un'occasione, quella di ammirare gli gnomi, per una passeggiata tra queste frazioni così caratteristiche e immerse nella natura più bella.

Sulla pagina Facebook della Pro Loco Bognanco è stato anche lanciato un concorso per decretare lo gnomo più bello, votato con un like dai visitatori del social network.