Torna dopo 21 anni la “Gran Fondo Diablo”

L’Ossola Cycling Team ha annunciato il ritorno della storica "Gran Fondo Diablo", una manifestazione ciclistica che ha segnato il territorio ossolano. Il 22 e 23 giugno 2024, i ciclisti amatoriali avranno l'opportunità di partecipare a un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la bellezza e la storia della Val d'Ossola.

Il progetto della Gran Fondo Diablo mira a valorizzare il territorio ossolano, mettendo in risalto i luoghi di maggior interesse turistico, tra cui le centrali idroelettriche costruite agli inizi del '900. Queste "cattedrali di pietra", insieme alle imponenti dighe e alle opere dell'architetto Piero Portaluppi, offrono uno scenario unico per la gara.

Sabato 22 giugno, nell’ambito delle gare “Alpi quota 1000”, si terrà una emozionante cicloscalata da Valdo a Riale, un percorso di 14,3 km dedicato alla memoria di Marco Pantani, il leggendario scalatore che ha fatto sognare l’Italia intera.

Domenica 23 giugno, prenderà il via la Gran Fondo. Il percorso, di circa 100/120 km, partirà da Valdo e attraverserà la piana dell’Ossola, passando per i comuni di Domodossola, Villadossola, Piedimulera, Vogogna, Beura, Trontano, Masera, Crevoladossola, Crodo, Baceno, Premia, per poi risalire fino al traguardo di Riale.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione del comune di Formazza, culminerà con un pasta party organizzato dal gruppo Formazza Event. Il noto conduttore televisivo e scrittore Davide De Zan sarà il testimonial d’eccezione della manifestazione, portando un tocco di prestigio e memoria sportiva. De Zan, figlio di Adriano De Zan, a cui è dedicato un monumento inaugurato durante il Giro d’Italia del 2003, rappresenta una figura di spicco nel mondo del ciclismo.

Non mancherà anche la presenza di Claudio Chiappucci, il "Diablo", che condividerà il vero spirito del ciclismo sulle amate strade ossolane. Inoltre, l’Ossola Cycling Team inaugurerà con orgoglio un monumento a Marco Pantani, proprio nel luogo dove il campione ha regalato gli ultimi brividi ai suoi tifosi.