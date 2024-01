A Crevoladossola si attende l'inaugurazione della nuova scuola primaria FOTO

Mancano solo qualche relazione e la certificazione antincendio dei Vigili del Fuoco e la nuova scuola di Preglia a Crevoladossola sarà pronta per l'inaugurazione e, soprattutto, per accogliere gli studenti delle scuole primarie di Crevoladossola, Preglia e Caddo. Non più quindi tre piccole scuole, ma una unica in una sede bella e moderna.

"Il cantiere è ufficialmente chiuso dal 30 novembre - dice il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni - attendiamo solamente qualche passaggio burocatrico di legge e poi organizzeremo il trasloco degli arredi. Ovviamente dovremo individuare un periodo in cui i bambini non saranno a scuola, perché allestire una scuola unica al posto delle attuali tre non è semplice, ma ci stiamo lavorando. E' una grande soddisfazione per la nostra amministrazione vedere la fine di un progetto avviato nel 2019 e con un cantiere finanziato interamente con fondi comunali, ma presto Crevoladossola avrà un vero e proprio polo scolastico".

La nuova scuola elementare sarà infatti collegata direttamente, tramite un corridoio a vetrata, all'edificio che ospita le scuole medie: "Molti spazi della nuova scuola saranno in uso anche alle scuole medie - spiega Ferroni - come mensa, segreteria e palestra, il che permetterà una migliore organizzazione dei servizi agli studenti. Il nuovo edificio scolastico permetterà anche di meglio gestire le risorse energetiche, considerato che non sarà utilizzato il gas metano per il riscaldamento ma un impianto a pompa di calore". Il riscaldamento delle aule, molto spaziose, sarà a pavimento, e i locali permetteranno agli insegnanti di organizzare la didattica in maniera flessibile.