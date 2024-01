Meteo, domani previste piogge, neve sopra gli 800 metri

Flussi in quota da ovest garantiscono per oggi pomeriggio cielo soleggiato con vento in montagna e foehn nelle vallate alpine, esteso fino alle prime pianure, in graduale attenuazione.

Domani l'avvicinamento di una saccatura dalla Spagna porterà un rapido peggioramento del tempo con precipitazioni moderate diffuse già dal mattino. La quota neve è attesa in calo fino a 500-700 m sul basso Piemonte, e 800-1000 m sul resto della regione.

Sabato la rotazione dei flussi da nord determinerà un esaurimento delle precipitazioni già al mattino e venti di foehn in Val d'Ossola e sulle pianure adiacenti, che proseguiranno anche nella mattinata di domenica.