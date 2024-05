L'ascensore non funziona: grossi disagi per gli inquilini

‘’La casa parcheggio al Villaggio ha un problema: da quasi due mesi l’ascensore non funziona. Sembra sia dovuto ad infiltrazioni d’acqua che hanno bloccato l’ascensore. Quando piove si allaga la parte interrata dove ci sono cantine e autorimesse e l'acqua riempie la fossa dell'ascensore. Così ne è stato bloccato il funzionamento: l'ascensore può essere usato solo per alcuni piani. In quel palazzo abitano anziani e una persona disabile: senza ascensore non possono muoversi. Dovreste sollecitare Atc ad intervenire’’. Mauro Ferrari, capogruppo di Uniti Per Villa, interviene in consiglio comunale per denunciare la situazione del palazzo di via Matteotti 38 al Villaggio operaio. Una situazione di disagio che, pare, si protragga da due mesi.

L’argomento non è all’ordine del giorno ma Ferrari lo rilancia a fine seduta consiliare. ''Dovevano avvisare anche noi'' ribatte Pierangela Borca, asessore alle politiche sociali.

Ma è il sindaco Bruno Toscani a spiegare che l’amministrazione è al corrente della situazione: ''Non è un problema di Atc; le infiltrazioni d’acqua hanno causato problemi e che deve risolvere Acqua Novara Vco, che abbiamo sollecitato e che speriamo intervenga a breve’’.