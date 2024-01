Frontalieri, Locatelli: "Chi varca il confine non ha opportunità in Italia, non va penalizzato"

“Il vento che soffia sul frontalierato non porta niente di buono, un accordo sui nuovi frontalieri che penalizza di fatto in modo marcato chi ha iniziato dopo il 16 luglio 2023 a varcare la frontiera” Non va per il sottile il portavoce dei frontalieri del Vco, Antonio Locatelli. “Non va dimenticato infatti – spiega - che chi va a lavorare in Svizzera lo fa anche perché questo Stato che in pochi giorni ha trovato il modo di tassare i frontalieri con una tassa a dir poco beffarda non è stato in grado in anni di creare, magari anche con una parte dei ristorni degli stessi frontalieri, delle opportunità occupazionali in Italia. In questi giorni tutti coloro che hanno a cuore il futuro del lavoro dei frontalieri hanno manifestato in modo palese il proprio disappunto per tutto ciò che sta succedendo a riguardo, con comunicati stampa, ricorsi, emendamenti ecc., e quindi mi chiedo se non sarebbe opportuno che a livello istituzionale, comuni, provincia, regione, facciano sentire la loro voce in merito a tutti questi eventi che colpiscono comunque un settore che crea ricchezza, direttamente con consumi, acquisti sul territorio e indirettamente con i ristorni cospicui versati appunto a comuni, provincia e regione: da sempre”.