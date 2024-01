Il toccante ricordo del capitano Alessio Ghersi nel docufilm "Le Frecce Tricolori"

Nella prima serata di mercoledì 10 gennaio è andato in onda su Rai 3 “Le Frecce Tricolori”, un docufilm diretto da Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film e Rai Documentari in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare.

Lo speciale ha portato il pubblico dietro le quinte delle spettacolari attività della Pattuglia Acrobatica Nazionale, fiore all’occhiello dell’aeronautica italiana conosciuta in tutto il mondo. Un racconto non soltanto dedicato all’addestramento e alla formazione dei piloti, ma anche e soprattutto al loro spirito di squadra, alla loro lealtà e al sacrificio che questi uomini dedicano al proprio lavoro.

Ne “Le Frecce Tricolori” ha trovato ampio spazio il ricordo del capitano Alessio Ghersi, pilota domese scomparso lo scorso 29 aprile precipitando con un velivolo ultraleggero insieme a Sante Ciaccia. Ghersi, nato a Domodossola, era secondo gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Nel docufilm di Rai 3 compare lo stesso pilota, che racconta in prima persona la sua storia e la sua carriera. Molto toccante ed emozionante, poi, la parte finale del documentario, nella quale gli altri piloti della formazione ricordano il collega, rivivendo i tragici momenti dell’incidente e i giorni successivi, con le lacrime agli occhi. L’intero documentario è disponibile per la visione in streaming sulla piattaforma RaiPlay.