Camilla Comazzi pronta per le Olimpiagi giovanili: "Orgogliosa di rappresentare l'Ossola"

Ultimi preparativi per Camilla Comazzi, la diciassettenne ossolana campionessa di salto con gli sci che la prossima settimana partirà con la delegazione azzurra della Fisi per prendere parte alle Olimpiadi Giovanili in Corea del Sud.

"Quando si va a una competizione del genere - le sue parole - l'emozione sale mille, cosi come l'orgoglio di rappresentare il proprio Paese. Io, oltretutto, sono felice di portare la mia terra, l'Ossola, alle Olimpiadi giovanili: in questi giorni ho davvero sentito tanto affetto intorno a me e la cosa mi ha ulteriormente caricata e responsabilizzata".

Camilla salterà dal trampolino di 110 metri con la testa libera e senza obiettivi: "Sono rientrata a saltare da poco e mi fa piacere di essere tornata subito a livelli altissimi: non so a cosa posso ambire, perchè le Olimpiadi sono una manifestazione unica, dove ci sono sorprese e non sempre vince chi è favorito. Bisogna essere pronti a cogliere qualsiasi occasione: io non mi pongo limiti, se non quello di dare tutta me stessa, come ho sempre fatto nella mia giovane carriera".