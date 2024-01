La Banda Musicale Alpina di Malesco festeggia Santa Cecilia

La Banda Musicale Alpina di Malesco si appresta a festeggiare Santa Cecilia, la patrona della musica. La manifestazione è in programma domenica 14 gennaio con il seguente programma: alle 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Malesco in ricordo di tutti i musicanti defunti. A seguire, alle 12.30 presso il ristorante “La Peschiera”, pranzo in compagnia. Per info e prenotazioni 339.3767892.