L’amministrazione comunale di Villadossola ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, presentato nel mese di dicembre, per la realizzazione di una nuova area di parcheggio nella località Noga.

I lavori sono stati affidati allo Studio Hydro Geo, con sede in via Domodossola n. 11 a Santa Maria Maggiore; il costo totale previsto per la realizzazione del parcheggio è di 120mila euro. L’opera è finanziata con i fondi frontalieri 2021 e prevista al bilancio 2023/2025.