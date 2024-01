Quando parliamo dei punti vendita compro Rolex usati inevitabilmente parliamo di un mercato questo dei Rolex di seconda mano o di secondo polso se vogliamo dire meglio, che è un mercato sempre interessante e sempre più popolare, nel senso che aumentano ogni giorno di più le persone che sono interessate ad acquistare questi orologi di lusso così famosi a dei prezzi più accessibili.

Tutti sappiamo che ormai quando si parla di Rolex nel mondo degli orologi di lusso si parla di una certezza e le persone amano questi modelli anche perché non perdono mai il loro valore, soprattutto alcuni modelli che sono più ricercati dai collezionisti e qui si apre un punto molto interessante.

Infatti, questo servizio di compro e vendo Rolex usati da un'opportunità interessante non solo agli acquirenti che ne vogliono acquistare un modello, e prima menzionavano non a caso i collezionisti, ad un prezzo inferiore rispetto a quelli nuovi di fabbrica, ma da un'opportunità anche alle persone che vogliono vendere e vogliono ottenerne un ritorno dal punto di vista economico e alcuni potrebbero avere una collezione di orologi di questa azienda che vogliono rivendere.

Diciamo che i collezionisti sono anche disponibili a spendere per acquistare dei modelli particolari e parliamo di modelli che magari erano usciti a edizione limitata ed è chiaro che, se però possono anche risparmiare ancora meglio dipendendo dal modello specifico.

In linea generale i Rolex sono famosi per il loro design elegante e per la loro precisione oltre che per la qualità artigianale e l’attenzione ai dettagli e se volessimo menzionare alcuni modelli classici potremmo parlare del Rolex Daytona, del Rolex Submarine o un Rolex Date just e sappiamo essere dei modelli che potrebbero avere un valore collezionistico molto più alto rispetto agli altri.

Naturalmente parliamo di rivenditori che danno garanzie sia sulle valutazioni che fanno se vogliamo rivendere il nostro Rolex che sono valutazioni oggettive e sia delle garanzie che danno quando noi acquistiamo i Rolex da loro, visto che ci rilasceranno dei certificati di autenticità che ci garantiscono che non è un Rolex falso, e tra l'altro parliamo di un mercato, quello dei falsi Rolex, purtroppo sempre anche esso in espansione.

Sono vari i fattori che influenzano la valutazione di un orologio della Rolex

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono vari i fattori che influenzano la valutazione che gli esperti che lavorano all'interno dei punti vendita di compro e vendo Rolex usati faranno per i clienti che glielo richiedono.

prima di tutto se gli portano un Rolex con la scatola di acquisto già è un grande primo passo e soprattutto lo è se lo stesso non ha graffi e non ha subito riparazioni particolari sarà un buon inizio per ricevere una valutazione interessante.

Così come bisognerà poi valutare di che modello si parla è già nella prima parte abbiamo fatto degli esempi dei modelli della Rolex che sono iconici e magari alcuni sono più ricercati dai collezionisti e quello cambia le carte in tavola per quanto riguarda le valutazioni di mercato.