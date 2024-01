Calasca si prepara a celebrare il patrono Sant'Antonio Abate

Da mercoledì 17 fino a domenica 21 gennaio Calasca è in festa per celebrare il patrono Sant'Antonio Abate con la messa e la processione di frati e fratini, l'ingresso in chiesa dell'abete carico di doni e l'incanto delle offerte.

Mercoledì 17 gennaio alle 20.30 la messa solenne nella festa liturgica di Sant'Antonio Abate, durante la quale saranno ricordati tutti i defunti della parrocchia. Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, alle 16.00, la santa messa. Domenica 21 gennaio alle 11.00 la messa solenne con la benedizione e la distribuzione del pane nero. Alle 14.30 il vespro solenne, la processione e la benedizione eucaristica. Durante il vespro molti uomini, giovani e ragazzi con il saio, bastoni e campanacci sfilano portando cesti con animali di piccola taglia, prodotti tipici, artigianato, vino e dolciumi. Nella sfilata all'altare viene fatto scorrere su rotelle anche il tradizionale abete carico di doni, da unire all'incanto delle offerte. Segue la processione intorno alla piazza con la statua lignea di Sant’Antonio.