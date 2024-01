Si chiude il "Tavolo poste": il presidente Lana ringrazia il sindacalista Antonio Bevilacqua

Martedì 16 gennaio nella sede della Provincia del Vco si è tenuto un incontro tra il presidente Alessandro Lana e una delegazione di contrattazione sociale Cgil, Cisl e Uil. L’obiettivo è stato quello di fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti finanziati tramite il Pnrr e sulle problematiche inerenti agli uffici postali. Si tratta di questioni che, fino ad ora, sono state trattate da un Tavolo Inter-Istituzionale costituito da tempo presso la Provincia.

“Ritenendo conclusa l’esperienza di tale organismo e aprendo una nuova fase di gestione delle tematiche in questione”, si legge in una nota della Provincia, “si è colta l’occasione per manifestare la gratitudine dell’amministrazione provinciale, di Poste Italiane e delle organizzazioni sindacali nei confronti di uno dei componenti più attivi del “Tavolo poste”, il signor Antonio Bevilacqua, sindacalista appartenente a Cisl Piemonte Orientale”.

Il presidente della Provincia Alessandro Lana e L’avvocato Paolo Marchioni, consigliere di amministrazione di Poste Italiane, hanno consegnato al signor Bevilacqua, tra il plauso di tutti i presenti, un attestato a firma congiunta, ringraziandolo per il grande impegno profuso per il mantenimento e potenziamento del servizio postale nel nostro territorio in particolare nei comuni di montagna.