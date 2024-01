Un corso per maneggiare in sicurezza le armi per gli agenti della Polizia locale domese

Il personale del Corpo di Polizia locale della Città di Domodossola, nel quadro delle attività addestrative, ha frequentato un corso di maneggio delle armi in dotazione, aggiuntivo a quello già previsto in via obbligatoria dalla normativa statale in materia di formazione della Polizia Locale.

L’Istruttore di Tiro Antonio Rossini dell’Associazione sportiva dilettantistica Asd Parabellum (associata al Coordinamento nazionale di disciplina del Tiro a Segno – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), ha illustrato al personale della Polizia locale un dettaglio approfondito delle norme di sicurezza in materia di corretta manipolazione delle armi da fuoco e mindset (corretto atteggiamento mentale), nell’ambito di due sedute addestrative. La formazione teorica è stata accompagnata da attività pratiche di manipolazione in sicurezza e dall’analisi di casistiche di impiego dell’arma per difesa personale, da parte di forze di polizia.

Sono state in particolare approfondite le tematiche relative alla prevenzione degli infortuni, con un’ampia casistica illustrativa di potenziali errori nella manipolazione e del corretto atteggiamento nel porto dell’arma di servizio, la cui dotazione per la Polizia Locale di Domodossola è stata recentemente ridotta di numero ed aggiornata di modello, mediante la fornitura di pistole semiautomatiche Glock V^ mod.19 V^ generazione, di dimensioni e peso più contenuti, a parità di prestazioni balistiche. Al termine del corso i partecipanti, tra i quali operatori di Polizia locale con esperienze agonistiche, già esperti di tiro operativo con arma corta ed agenti neo-assunti non ancora dotati di arma, hanno ricevuto l’attestato di partecipazione dalle mani del sindaco Lucio Pizzi e dall’istruttore di tiro Antonio Rossini.