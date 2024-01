Serata di derby per il basket locale

Venerdi sera di grande basket nelle minors. In serie C, al Palabagnella, il derby tra Foma Paracchini Expo ed Arona. Omegna penultima, Arona in rampa di lancio ed in scia alle battistrada. "Non so se meritiamo più di quanto abbiamo raccolto- spiega coach Lodetti- fatto sta che la classifica dice che abbiamo 8 punti. Devo essere sincero ed ammettere che, nei finali di partita, quando intensità, aggressività e cattiveria agonistica diventano proponderanti, noi andiamo in difficoltà. E' successo anche nell'ultima partita a Piossasco, dove non siamo riusciti a gestire un vantaggio importante e ci siamo fatti rimontare. In ottica post season diventa imperativo crescere sotto questo aspetto" - conclude Lodetti.

Ad Ornavasso invece va in scena l'altro derby della Divsione Regionale, quello tra Vox Gravellona e Findomo Pediacooph24. Gravellona ha perso male a Borgosesia nell'ultimo turno, Domo ha dominato Borgomanero. "Partita senza pronostico, conteranno tanti fattori: è un esame per capire se siamo davvero usciti dal momento di difficoltà avuto a dicembre. Mi aspetto una grande partita dai ragazzi, questo è sicuro" - le parole del presidente Nicola Guerra.