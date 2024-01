Alla Soms un corso base di "alfabetizzazione informatica"

Giovedì 25 gennaio, alle ore 18.00, lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita la presentazione del corso di “Alfabetizzazione informatica”, aperto a tutti gli iscritti alla Soms.

Si tratta di un corso di base, che prevede 10 ore totali - suddivise in 5 lezioni da due ore – e che ha come obiettivo quello di acquisire le conoscenze sufficienti a gestire una pagina web, aprire una casella di posta elettronica, accedere ai siti istituzionali per le proprie esigenze ed evitare le principali trappole informatiche. Per partecipare, è necessario essere in possesso di un computer portatile o tablet.