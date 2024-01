Alla Casa della Resistenza un convegno nazionale sulle repubbliche partigiane

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola, la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce ospiterà nell’ottobre 2024 un convegno nazionale di studi dedicato al fenomeno delle repubbliche partigiane e delle zone libere nella Resistenza italiana.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Casa della Resistenza e dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola “Piero Fornara”, con la collaborazione dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia, dell’Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Asti, del Museo partigiano di Ornavasso.

Il convegno, intitolato “Progetto e utopia. Repubbliche partigiane e zone libere nella Resistenza italiana”, sarà un’importante occasione di confronto per la storiografia italiana, in cui si affronterà il fenomeno delle zone libere con approcci nuovi e attraverso inedite chiavi di lettura. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di stimolare un cantiere di studi in grado di riflettere sulle origini resistenziali dell’Italia repubblicana, facendone emergere anche gli aspetti più complessi e contraddittori. Il focus sulle repubbliche partigiane permetterà di mettere a confronto le diverse aspettative politiche, sociali, istituzionali che emersero nel movimento partigiano e nella compagine antifascista, le progettualità, le concrete realizzazioni, i limiti, le problematiche, oltre alle aspirazioni e ai propositi democratici differentemente realizzati nell’Italia del secondo dopoguerra.

I relatori del convegno sono stati selezionati da un comitato scientifico composto dai professori e ricercatori Santo Peli, Chiara Colombini, Enrico Pagano e Mirco Carrattieri, attraverso un bando che ha visto la presentazione di proposte di relazione da parte di studiosi e studiose di tutta Italia. Il comitato scientifico ha selezionato 17 relazioni, rappresentative di tutti i territori nazionali coinvolti dal fenomeno delle zone libere: dall’Ossola alla Carnia, dall’Appennino emiliano alla Liguria, dal Mezzogiorno all’Oltrepò Pavese. Il convegno si terrà alla Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024. Di seguito l’elenco delle relazioni selezionate:

Angelo Bitti - "Per rappresentare degnamente la nuova Italia democratica”: una zona libera nel cuore d’Italia

Mirco Carrattieri - La "seconda Repubblica"? L’inverno 1944-1945 sull’Appennino emiliano

Sonia Castro - All’altro lato del confine: la rete di soccorso e di accoglienza dei partigiani dell’Ossola in Svizzera

Alessandro Celi - La Repubblica di Cogne: storia, memoria e conseguenze di un’esperienza partigiana, alla luce delle recenti acquisizioni archivistiche

Achille Conti - Nella terra di nessuno. Una particolare esperienza di zona libera nella zona dell’Alto Reno

Graziella Gaballo - Politica, amministrazione e scuole nello “Stato partigiano” dell’Alto Tortonese.

Rocco Lentini - A processo: Repubbliche partigiane nel Mezzogiorno libero

Pierangelo Lombardi - Una zona libera in area appenninica. La "repubblica" di Varzi

Adolfo Mignemi - Comunicazione politica e propaganda nella Repubblica Partigiana dell’Ossola.

Fabio Montella - La dimensione sanitaria delle zone libere.

Andrea Pozzetta - Politici, partigiani e civili nella zona libera dell’Ossola: il ruolo delle amministrazioni comunali

Mario Renosio - La zona libera e l’autogoverno dell’Alto Monferrato

Elena Rizzato e Sara Bruno - “Onde superare con minori disagi possibili i giorni duri”. La Valsesia “zona libera”

Andrea Rossi - “Dichiaro in Alba la Repubblica Sociale Italiana!” 2 novembre 1944: la caduta della città libera di Alba nei fatti e nella memorialistica della RSI

Fabio Verardo - Dal bosco al paese. Progetti, rapporti con la popolazione e memoria nelle esperienze delle Zona libera del Friuli orientale e della Repubblica partigiana della Carnia

Paolo Veziano e Graziano Mamone - Pigna: una repubblica partigiana di confine

Luca Zanotta - Tra la necessità del mito e il suo ridimensionamento: memorie e interpretazioni della “Repubblica” dell’Ossola a partire dal dopoguerra nelle parole dei protagonisti.