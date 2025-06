A Cardezza torna il "Music Experience"

Ci saranno buon cibo, musica, band live e dj set: Cardezza, la frazione più montana di Beura, sabato 4 e domenica 5 luglio sarà protagonista con il "Cardezza Music Experience". Sabato 4 luglio a partire dalle 19 tanta musica con il festival che vedrà esibirsi diverse band: The Bosch Brothers, Lil Mama Blues, Hangovers, Wake up Chris, Yellowfish e ancora The Hiroshima Dandies per concludere con Lewis Tollani Dj.

Domenica 5 luglio invece già dalle ore 16 inizierà il conto alla rovescia del Capodanno estivo con dj set anni 80, 90 e 2000. Ma prima, alle 16, vi sarà il talk con Silvano Ragozza dedicato all'origine e al significato dei cognomi, dalle 18 alle 21 si terrà il torneo di calcetto e poi, a seguire, beer pong, limbo e naturalmente il brindisi di mezzanotte.