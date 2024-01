Ripartono alla biblioteca domese le letture di Nati per Leggere

Sabato prossimo, 27 gennaio, alle ore 10.30, infatti, ripartono, per farci compagnia anche in questo 2024, le letture di Nati per leggere.

I volontari hanno raccolto l’ispirazione durante tutte le vacanze di Natale e adesso non vedono l’ora di salutare il nuovo anno appena iniziato con tante nuove storie coinvolgenti scelte apposta per emozionare e far divertire i bambini che parteciperanno.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.