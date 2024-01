Dario Fornara in concerto alla Società di Mutuo Soccorso di Domodossola

Il 26 gennaio, alle ore 21.00, lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola sarà sede per un evento musicale. Il chitarrista acustico fingerstyle, Dario Fornara, si esibirà in concerto presentando le sue ultime creazioni: il vinile 45 giri "Portata dal vento" e il mini cd "Marguerite". Questi lavori rappresentano la sua interpretazione unica della musica, incarnata attraverso le sonorità affascinanti della chitarra parlor con corde in acciaio e della gemella con corde in nylon.

La fusione di queste due sonorità, la steel e la nylon, è il cuore del progetto musicale e liutario di Fornara. Dario Fornara, con un curriculum che include partecipazioni alle rinomate rassegne chitarristiche italiane ed europee, nonché l'invito al prestigioso Issoudun Guitare Festival in Francia, è un artista di fama internazionale.

Per ulteriori informazioni sull'artista e la sua straordinaria carriera è possibile visitare il sito www.dariofornara.com. L'ingresso al concerto è a offerta libera.