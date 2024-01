Conto alla rovescia per il Carnevale a Malesco

Conto alla rovescia anche per il Carnevale di Malesco, che prenderà il via ufficialmente venerdì 2 febbraio con l'aperitivo a cura dell'Accademia dei Runditt, l'uscita del giornale satirico "Ul Tepié" e la consegna delle chiavi della città al Re e alla Regina. La serata proseguirà poi con tanta musica e divertimento.

Sabato 3 febbraio risotto in piazza, pomeriggio in compagnia in giro per il paese, merenda a cura dell'Accademia dei Runditt e la sera, alle 21.00, il veglione in maschera con l'Orchestra 5% e, a seguire, discoteca.

Domenica 4 febbraio si terrà invece il pranzo di Carnevale presso il Bocciodromo e alle 14.30 la sfilata di Carnevale. Alle 15.00, poi, lo spettacolo presso il Bocciodromo e la sera la cena di Carnevale.

Si prosegue poi martedì 6 febbraio con il "Carnuà dei Gugnitt" presso il Bocciodromo e, infine, venerdì 9 febbraio alle 21.00 in piazza Sostine, il falò de "Ul pupulaz" del Carnevale di Malesco, che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.