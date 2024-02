Arrestato 52enne per evasione dai domiciliari

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania hanno tratto in arresto un pregiudicato 52enne per evasione. I carabinieri infatti, ad Anzola d’Ossola, avevano notato una vettura sospetta decidendo quindi di mettersi sulla sua scia per procedere ad un controllo. Gli occupanti, accortisi della gazzella alle spalle, hanno iniziato a compiere una serie di manovre azzardate probabilmente per cercare di eludere il controllo. I militari però sono riusciti a raggiungere il veicolo identificando i due occupanti.

Il passeggero, in particolare, è stato identificato nel 52enne e trovato anche in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale per la quale è stato segnalato all’autorità amministrativa. Da un controllo più approfondito alla banca dati è emersa la sua condizione di detenzione domiciliare, pertanto, dopo le formalità di rito è stato dichiarato in arresto per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.