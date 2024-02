Crevola, 49enne denunciato per spaccio di cocaina

I carabinieri hanno sottoposto a controllo in Crevoladossola un 49enne con precedenti e a seguito di perquisizione personale, poi estesa al proprio domicilio, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi nonché materiale per il confezionamento delle stesse.

All’esito del controllo lo stesso è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre per quanto riguarda il contrasto agli stupefacenti altre 5 persone sono state segnalate all’autorità amministrativa poiché trovate in possesso di modica quantità di stupefacenti per uso personale. Ad una di loro, essendo stata controllata alla guida della propria macchina, è stata ritirata anche la patente di guida.