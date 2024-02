Il bilancio dei controlli sulle strade nel fine settimana

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno svolto come di consueto numerosi controlli su tutte le principali vie di comunicazione al fine di prevenire e reprimere reati in genere con particolare riguardo al traffico di stupefacenti e all’abuso di sostanze che spesso provocano incidenti stradali anche gravi.

Il bilancio complessivo è di una persona tratta in arresto, 7 denunce in stato di libertà e 12 persone sanzionate amministrativamente. Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono state 3 le persone denunciate per guida in stato di ebrezza con tassi alcolemici in un caso circa tre volte il limite consentito, mentre altre 6 persone sono state sanzionate sempre per guida in stato di ebrezza in via amministrativa, avendo fatto registrare un valore sotto la soglia degli 0,8 g/l. Per tutti il conseguente ritiro della patente di guida.